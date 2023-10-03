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Журналісти оцінили результати роботи Чернігівської броварні AB InBev Efes Україна через рік з початку її роботи після перезапуску

Київ • УНН

 • 809784 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Чернігівська броварня, яка з першого дня повномасштабного вторгнення вимушено зупинила виробництво, у вересні святкує першу річницю свого перезапуску. У березні 2022 року підприємство неодноразово потерпало від ракетних обстрілів, однак, попри збитки та втрату частини виробничого обладнання, AB InBev Efes Україна вберегла життя та здоров'я співробітників і в липні 2022 року прийняла рішення про інвестиції у відновлення його роботи, передає УНН.

Деталі

З моменту перезапуску минув майже рік. За цей час підприємство запрацювало на повну потужність і на сьогоднішній день за рік роботи вироблено понад 1 150 кГл продукту (що дорівнює еквіваленту в 230 000 000 пляшок 0,5 л). Щодня тут варяться давно знайомі та улюблені багатьма українцями бренди “Рогань”, “Янтар”, Kozel, Stella Artois і, звісно, легендарне “Чернігівське”, яке багато років є однією з візитівок міста. Крім того, Чернігівська броварня регулярно запускає у виробництво цікаві новинки. За останній рік до портфеля брендів додалися бірмікс “Біле FRUTER”, а також лагери Samson, Lowenbrau, “Повна діжка”.

“Це був нелегкий рік, але завдяки інвестиціям у відновлення та самовідданій праці наших людей ми вистояли, перезапустили понівечене виробництво та пліч-о-пліч працюємо, щоб варити смачне пиво, яке подобається українцям. Наразі майже всі наші колеги повернулися до міста та до роботи, а з рештою співробітників ми завжди на зв’язку та чекаємо на їхнє повернення. Пишаємося, що за цей час енергія та ентузіазм анітрохи не вичерпалися, і хочеться робити ще більше заради кращого майбутнього та нашого міста”, — ділиться директор броварні Євген Ворожко.

Як згадує директор Чернігівської броварні, до перезапуску готувалися всі разом і ретельно, оскільки відновлювати роботу частково зруйнованого підприємства, що простоювало більш ніж пів року, — справа ризикована, складна і недешева. Зокрема, у ході робіт провели повну діагностику та ремонт всього виробничого обладнання, що на сьогодні дозволило домогтися практично повного відновлення потужності. Зрештою, наприкінці грудня Чернігівська броварня відновила свою роботу.

Історія Чернігівської броварні та особистий досвід її працівників, які не втратили сили духу та з вірою у світле майбутнє плідно працювали задля відновлення виробництва закарбовані у документальній стрічці “Нездоланні”, яку можна подивитися за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=tQC3M2Msdi0

Цього тижня Чернігівську броварню вперше відвідали журналісти, щоб на власні очі побачити, як сьогодні виглядає та працює підприємство. Вони оцінили відремонтовані складські приміщення та відновлене виробниче обладнання, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів у березні 2022 року.

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