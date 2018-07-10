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Журналисты написали письмо Парубию по изменению работы СМИ в Раде

Журналисты написали письмо Парубию по изменению работы СМИ в Раде

Киев  •  УНН

 • 19144 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Парламентские журналисты подписали открытое письмо к спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде. Об этом сообщает корреспондент УНН.

"Мы, украинские журналисты, аккредитованные в Верховной Раде Украины, крайне обеспокоены решением Комитета ВР по вопросам регламента, которым предлагается закрыть доступ в кулуары представителям прессы. Согласно рекомендациям Комитета для журналистов на третьем этаже кулуаров будет создан пресс-центр, а на первый и второй этажи они не будут иметь доступа. Основанием для такого решения стал инцидент, который имел место в мае 2018 года, когда один из фотографов обнародовал фотографию, на которой представитель СМИ показывает ему неприличный жест.

Сторонники новации ссылаются на европейский опыт, согласно которому журналисты действительно мало где имеют доступ в кулуары парламента. Однако мы считаем такое сравнение некорректным, потому что в Европе гораздо более высокий уровень парламентаризма, а также - высокий уровень демократии и свободы слова. Соответственно - не столь остро стоит проблема потребности в общественном контроле. Именно эту контрольную функцию осуществляют украинские СМИ, освещающие работу парламента", - говорится в письме.

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Журналисты добавили, что создание такого "гетто" для журналистов приведет лишь к одному: журналисты будут иметь доступ не к тем спикеров, которых требует редакционное задание или общественный интерес, а только к тем, кого определят пиар-службы парламентских фракций.

"Это неизбежно приведет к ограничению доступа журналистов к информации, а следовательно - сворачиванию свободы слова... Призываем руководство парламента не подписывать любые распоряжения, ограничивающие доступ журналистов в кулуары Верховной Рады", - резюмировали журналисты.

Добавим, что это письмо активно подписывают журналисты, работающие в здании парламента.

Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.

Украинские Национальные Новости

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