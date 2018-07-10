Журналісти написали лист Парубію щодо зміни роботи ЗМІ в Раді

“Ми, українські журналісти, що акредитовані в Верховній Раді України, вкрай занепокоєні рішенням Комітету ВР з питань регламенту, яким запропоновано закрити доступ в кулуари представникам преси. Згідно з рекомендаціями Комітету, для журналістів на третьому поверсі кулуарів буде створено прес-центр, а на перший і другий поверхи вони не матимуть доступу. Підставою для такого рішення став інцидент, який мав місце в травні 2018 року, коли один з фотографів оприлюднив світлину, на якій представниця ЗМІ показує йому непристойний жест.

Прихильники новації посилаються на європейський досвід, згідно з яким журналісти дійсно мало де мають доступ у кулуари парламенту. Однак ми вважаємо таке порівняння некоректним, бо в Європі набагато вищий рівень парламентаризму, а також — вищий рівень демократії та свободи слова. Відповідно — не настільки гостро стоїть проблема потреби в громадському контролі. Саме цю контрольну функцію здійснюють українські ЗМІ, що висвітлюють роботу парламентам”, — йдеться у листі.

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Журналісти додали, що створення такого “гетто” для журналістів призведе лише до одного: журналісти матимуть доступ не до тих спікерів, яких вимагає редакційне завдання чи суспільний інтерес, а лише до тих, кого визначать піар-служби парламентських фракцій.

“Це неминуче призведе до обмеження доступу журналістів до інформації, а відтак — згортання свободи слова... Закликаємо керівництво парламенту не підписувати будь-які розпорядження, які обмежують доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради”, — резюмували журналісти.

Додамо, що цей лист активно підписують журналісти, які працюють у будівлі парламенту.

Як повідомляв УНН, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.