Журнал Time показал подборку из 100 фотографий, которые лучше всего характеризуют 2022 год

Цитата

«Следующие 100 фотографий были тщательно отобраны 8 фоторедакторами Time и призваны показать в фотографиях, что этот год был действительно другим», – пишет издание.

Детали

Так к подборке потратили фото людей под мостом в Ирпене, беременной женщины рядом с уничтоженным роддомом в Мариуполе, разбомбленного зернохранилища, покрытого воронками от снарядов поля близ Изюма, отца подростка, плачущего над телом мертвого сына, пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.

Кроме того, в подборку попали фото уличных протестов в Иране, фигур на Шри-Ланке и последствий рекордной жары в Европе.

Напомним

Германия запретила выступление российских музыкантов, поддерживающих вторжение в Украину.