Журнал Time показал подборку из 100 фотографий, которые лучше всего характеризуют 2022 год
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Журнал Time опубликовал подборку со 100 фотографий 2022 года, которые, по мнению издания, лучше всего характеризуют этот год. Среди них 22 фотографии посвящены войне в Украине. Об этом информирует УНН.
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«Следующие 100 фотографий были тщательно отобраны 8 фоторедакторами Time и призваны показать в фотографиях, что этот год был действительно другим», – пишет издание.
Детали
Так к подборке потратили фото людей под мостом в Ирпене, беременной женщины рядом с уничтоженным роддомом в Мариуполе, разбомбленного зернохранилища, покрытого воронками от снарядов поля близ Изюма, отца подростка, плачущего над телом мертвого сына, пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.
Кроме того, в подборку попали фото уличных протестов в Иране, фигур на Шри-Ланке и последствий рекордной жары в Европе.
Напомним
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