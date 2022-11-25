Журнал Time показав підбірку із 100 фотографій, що найкраще характеризують 2022 рік

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«Наступні 100 фотографій були ретельно відібрані 8 фоторедакторами Time і покликані показати у світлинах, що цей рік був дійсно іншим», – пише видання.

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Так до підбірки потратили фото людей під мостом в Ірпені, вагітної жінки поряд зі знищеним пологовим будинком у Маріуполі, розбомбленого зерносховища, вкритого воронками від снарядів поля поблизу Ізюму, батька підлітка, що плаче над тілом мертвого сина, пасажирів евакуаційного потяга із Покровська.

Крім того, до підбірки потрапили фото вуличних протестів в Ірані, постань на Шрі-Ланці та наслідків рекордної спеки в Європі.

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