Журнал Time показав підбірку із 100 фотографій, що найкраще характеризують 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Журнал Time опублікував підбірку із 100 фотографій 2022 року, які на думку видання найкраще характеризують цей рік. Серед них, 22 фотографії присвячені війні в Україні. Про це інформує УНН.
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«Наступні 100 фотографій були ретельно відібрані 8 фоторедакторами Time і покликані показати у світлинах, що цей рік був дійсно іншим», – пише видання.
Деталі
Так до підбірки потратили фото людей під мостом в Ірпені, вагітної жінки поряд зі знищеним пологовим будинком у Маріуполі, розбомбленого зерносховища, вкритого воронками від снарядів поля поблизу Ізюму, батька підлітка, що плаче над тілом мертвого сина, пасажирів евакуаційного потяга із Покровська.
Крім того, до підбірки потрапили фото вуличних протестів в Ірані, постань на Шрі-Ланці та наслідків рекордної спеки в Європі.
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