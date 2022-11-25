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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49515 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Журнал Time показав підбірку із 100 фотографій, що найкраще характеризують 2022 рік

Журнал Time показав підбірку із 100 фотографій, що найкраще характеризують 2022 рік

Київ • УНН

 • 4464403 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Журнал Time опублікував підбірку із 100 фотографій 2022 року, які на думку видання найкраще характеризують цей рік. Серед них, 22 фотографії присвячені війні в Україні. Про це інформує УНН.

Цитата

«Наступні 100 фотографій були ретельно відібрані 8 фоторедакторами Time і покликані показати у світлинах, що цей рік був дійсно іншим», – пише видання.

Деталі

Так до підбірки потратили фото людей під мостом в Ірпені, вагітної жінки поряд зі знищеним пологовим будинком у Маріуполі, розбомбленого зерносховища, вкритого воронками від снарядів поля поблизу Ізюму, батька підлітка, що плаче над тілом мертвого сина, пасажирів евакуаційного потяга із Покровська.

Крім того, до підбірки потрапили фото вуличних протестів в Ірані, постань на Шрі-Ланці та наслідків рекордної спеки в Європі.

Нагадаємо

Німеччина заборонила виступ російських музикантів, які підтримують вторгнення в Україну.

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