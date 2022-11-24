Німеччина заборонила виступ російських музикантів, які підтримують вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російський ансамбль MusicAeterna виступить у п'ятницю у німецькому місті Дортмунд без учасників, які висловили підтримку російському вторгненню в Україну, повідомив у четвер художній керівник Konzerthaus Dortmund, передає УНН посилаючись на агенство dpa.
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"Ми завжди говорили: тим, хто висловлюється на користь війни або на користь кремля, не буде дозволено виступати на нашому майданчику", - сказав Рафаель фон Хенсброх.
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Виключення було погоджено з Теодором Курентзісом, засновником та директором ансамблю, і, за його словами, була "повна згода" щодо цього рішення.
Проте фон Хенсброх підкреслив, що митців не можна виключати лише тому, що вони росіяни.
Чотири учасники ансамблю зробили антизахідні коментарі в соціальних мережах, у тому числі тенор, який опублікував пісню на підтримку російських солдатів на фронті, де є фраза "фашизм знову на нас".
Інший учасник опублікував відео, на якому він включає опалення у своїй квартирі з метою завдати шкоди економіці Німеччини на тлі нестачі газу, викликаного рішенням росії призупинити постачання.
Фон Хенсброх сказав, що було досягнуто згоди про необхідність діяти жорстко.
"Трагічне в цьому те, що російська пропаганда явно працює", - зауважив він.