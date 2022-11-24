Германия запретила выступление российских музыкантов, поддерживающих вторжение в Украину

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"Мы всегда говорили: тем, кто высказывается в пользу войны или в пользу кремля, не будет позволено выступать на нашей площадке", – сказал Рафаэль фон Хенсброх.

Детали

Исключение была согласовано с Теодором Курентзисом, основателем и директором ансамбля, и, по его словам, было "полное согласие" по этому решению.

Однако фон Хенсброх подчеркнул, что творческих людей нельзя исключать только потому, что они русские.

Четыре участника ансамбля сделали антизападные комментарии в социальных сетях, в том числе тенор, опубликовавший песню в поддержку русских солдат на фронте, где есть фраза "фашизм снова на нас".

Другой участник опубликовал видео, на котором он включает отопление в своей квартире с целью нанести ущерб экономике Германии на фоне нехватки газа, вызванного решением россии приостановить поставки.

Фон Хенсброх сказал, что было достигнуто соглашение о необходимости действовать жестко.

"Трагичное в этом то, что российская пропаганда явно работает", - заметил он.