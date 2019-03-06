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Журавлев: оффшорно-налоговые махинации "Динамо" - это преступление

Журавлев: оффшорно-налоговые махинации "Динамо" - это преступление

Киев  •  УНН

 • 12644 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Налоговые махинации ФК "Динамо" (Киев) является преступлением, которое лишает бюджет страны гарантированных законом поступлений. Об этом УНН заявил Президент Федерации футбола Мариуполя, а сейчас и кандидат в президенты Украины Василий Журавлев.

Он отметил, что сегодня владельцы столичного клуба, среди которых - братья Игорь и Григорий Суркис, не платят налоги в полном объеме, в том числе и военный сбор.

"Для этого ими придумана и реализуется схема оффшорного расчета с футболистами. По моему мнению, такие факты - недопустимы", - сказал Журавлев.

Уклонение "Динамо" от уплаты налогов унижает и дискредитирует имидж украинского футбола, считает Президент Федерации футбола Мариуполя.

"Во-вторых, "Динамо" не перечисляет в бюджет Украины серьезные суммы военного сбора, предназначенные для Вооруженных сил нашей страны во времена, я подчеркиваю, открытого военного противостояния с РФ.

Если провести аналогию, сколько налогов заплатил ФК "Шахтер" и "Динамо", то я вам скажу, что бюджет Украины от столичного клуба не получил около полмиллиарда гривен точно.

А военный сбор - это очень важно, мы все его платим из наших зарплат. Почему "Динамо" должно быть исключением? Каждый из налогоплательщиков перечисляет эти 1,5%. И те, кто работает, и пенсионеры тоже", - сказал он.

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Фактом неуплаты налогов клубом должны заняться правоохранительные органы, убежден Журавлев.

"В целом, я считаю, что со стороны владельцев "Динамо" оффшорно-налоговые махинации - это преступление, за которое должна наступить уголовная ответственность за причинение государству миллионные убытки.

Это расследование должны вести правоохранительные органы, экономическая безопасность Украины и полиция. Также прокуратура, в части бездействия ГФС", - резюмировал он.

Как писал УНН, болельщики мадридского "Атлетико" призвали Роналду уплатить налоги.

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