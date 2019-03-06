Журавльов: офшорно-податкові махінації "Динамо" - це злочин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Податкові махінації ФК "Динамо" (Київ) є злочином, який позбавляє бюджет країни гарантованих законом надходжень. Про це УНН заявив Президент Федерації футболу Маріуполя, а нині й кандидат у президенти України Василь Журавльов.
Він зазначив, що сьогодні власники столичного клубу, серед яких - брати Ігор та Григорій Суркіс, не платять податки у повному обсязі, у тому числі й військовий збір.
"Для цього ними придумана і реалізовується схема офшорного розрахунку з футболістами. На мою думку, такі факти - неприпустимі", - сказав Журавльов.
Ухилення "Динамо" від сплати податків принижує та дискредитує імідж українського футболу, вважає Президент Федерації футболу Маріуполя.
"По-друге, "Динамо" не перераховує в бюджет України серйозні суми військового збору, призначені для Збройних сил нашої країни за часів, я наголошую, відкритого військового протистояння з РФ.
Якщо провести аналогію, скільки податків заплатив ФК "Шахтар" і "Динамо", то я вам скажу, що бюджет України від столичного клубу недоотримав у межах півмільярда гривень точно.
А військовий збір - це дуже важливо, ми всі його платимо з наших зарплат. Чому "Динамо" має бути винятком? Кожен з платників податків перераховує ці 1,5%. І ті, хто працює, і пенсіонери теж", - сказав він.
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Фактом несплати податків клубом мають зайнятися правоохоронні органи, переконаний Журавльов.
"В цілому, я вважаю, що з боку власників "Динамо" офшорно-податкові махінації - це злочин, за який має наступити кримінальна відповідальність через завдання державі мільйонних збитків.
Це розслідування повинні вести правоохоронні органи, економічна безпека України і поліція. Також прокуратура, у частині бездіяльності ДФС", - резюмував він.
Як писав УНН, уболівальники мадридського "Атлетіко" закликали Роналду сплатити податки.