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Вболівальники мадридського "Атлетіко" закликали Роналду сплатити податки

Вболівальники мадридського "Атлетіко" закликали Роналду сплатити податки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду прокоментував заклик уболівальників мадридського "Атлетіко" сплатити податки, передає УНН з посиланням на Twitter-акаунт GOL.

Так, нещодавно в Іспанії відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко". Після матчу вболівальники "Атлетіко" в своїх кричалках згадували ім'я 34-річного португальця, закликаючи його заплатити податки. Таким чином, фанати суперника натякали на недавнє судове слухання щодо гравця у справі про несплату податків під час перебування його футболістом мадридського "Реала".

"У мене п'ять кубків Ліги чемпіонів. В "Атлетіко" – нуль", – прокоментував заклики португальський форвард.

Як писав УНН, Роналду заплатить штраф в 19 млн євро за ухилення від податків.

Також нагадаємо, ветеран АТО звинуватив власників "Динамо" в несплаті близько 30 млн грн військового збору.

Загалом, на думку експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського, за останні п'ять років за допомогою офшорів, столичний клуб міг ухилитися від сплати до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.

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