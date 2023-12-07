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Жумадилов: отдельная закупка товаров и логистических услуг - это выполнение стандартов НАТО в питании

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 12:05  •  16168 просмотра

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Арсен Жумадилов, генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор", выступает за раздельную закупку товаров и логистических услуг для обеспечения качественного и безопасного питания военнослужащих по стандартам НАТО через прозрачную систему.

Стандарты НАТО в питании военных, в первую очередь, требуют, чтобы оно было качественным и безопасным. Достичь их можно через внедрение прозрачной системы закупок. И ее основным элементом должно стать распределение закупок товаров и логистических услуг. Такое мнение в эфире национального марафона высказал гендиректор государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, пишет УНН.

Детали

По его словам, нынешняя модель закупок и поставок продуктов в армию стандартам НАТО не соответствует.

"Стандарт НАТО в питании говорит, прежде всего о том, что питание должно быть качественным и безопасным. То, как сейчас построена закупочная модель по этому каталогу, а именно комплектами, не обеспечивает наших бойцов стабильно качественным безопасным питанием. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны выполнить этот стандарт НАТО. Должны обеспечить его выполнение через более прозрачную и управляемую закупку по этой потребности. А именно, как мы будем это закупать - отдельно товарную составляющую, отдельно логистическую составляющую", - пояснил Жумадилов.

Внедрение же такой модели сделает в дальнейшем невозможным такие явления, как яйца по 17 гривен, и подобные.

"Мы будем напрямую закупать у производителей через конкурентную процедуру их продукцию. И, соответственно, у нас, в принципе, даже в теории будет невозможным, что та или иная продукция будет намного дороже, чем та же продукция в сетях", - добавил Жумадилов.

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Напомним

После своего назначения на должность руководителя "Государственного оператора тыла" Жумадилов анонсировал изменения в проведении закупок, в частности, питания для военных. По его словам, Государственный оператор тыла разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.

"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Жумаділов: окрема закупівля товарів та логістичних послуг – це виконання стандартів НАТО у харчуванні
Zhumadilov: Separate procurement of goods and logistics services means meeting NATO standards in nutrition
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Жумадилов: отдельная закупка товаров и логистических услуг - это выполнение стандартов НАТО в питании

Арсен Жумадилов, генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор", выступает за раздельную закупку товаров и логистических услуг для обеспечения качественного и безопасного питания военнослужащих по стандартам НАТО через прозрачную систему.

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