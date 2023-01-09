Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты: враг начал мощный штурм Соледара

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"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, опрокинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм... Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются просто в эти минуты", - написала Маляр.

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По ее словам, враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев.

"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", - добавила Маляр.

Дополнение

Соледар в Донецкой области не находится под контролем рф, заявил 7 января спикер Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый.