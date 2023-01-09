Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини: ворог розпочав потужний штурм Соледару
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російській окупанти змінили тактику і розпочали потужний штурм Соледару. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, жорстокі бої тривають просто в ці хвилини, передає УНН.
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"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм... Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі.
Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - написала Маляр.
Додамо
За її словами, наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців.
"Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців", - додала Маляр.
Доповнення
Соледар на Донеччині не знаходиться під контролем рф, заявив 7 січня речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий.