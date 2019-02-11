Жесткий Brexit повлияет на 100 тыс. рабочих мест в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Выход Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения нанесет огромный вред Германии. Ученые подсчитали, что на карту поставлено до 100 тысяч рабочих мест. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, передает УНН.
"Через два с половиной года после референдума ясно одно: у Brexit мало положительных результатов, он несет в себе много рисков, для одних больше, для других - меньше. Стране-экспортеру Германии это точно не сойдет с рук. Ученые впервые попытались определить, насколько велика опасность для занятости в отдельных регионах Германии", - говорится в статье.
Экономисты Ханс-Ульрих Браутш и Оливер Хольтемеллер из Института экономических исследований им. Лейбница (IWH) и Галле-Виттенбергского университета им. Мартина Лютера проанализировали эффект возможного "жесткого Brexit", то есть более или менее неконтролируемого выхода Британии из ЕС без сохранения участия в Таможенном союзе.
Результаты моделирования не оставляют сомнений в том, что выход без соглашения, как отмечается, спровоцирует падение на рынке труда в Германии.
"Экономисты отмечают, что более 100 тысяч работников прямо или косвенно почувствуют спад в торговле, что следует из жесткого Brexit. Как и другие исследователи, они предполагают, что британский импорт из Европейского Союза упадет на 25 процентов после выхода без соглашения", - пишет издание.
В частности, в немецкой автомобильной промышленности, включая торговлю автотранспортными средствами, есть около 15 тысяч рабочих мест, которые прямо или косвенно связаны с экспортом в Британию, добавляет издание.
Напомним, фирмы из Великобритании из-за Brexit переезжают в Нидерланды.