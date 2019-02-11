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Жорсткий Brexit вплине на 100 тис. робочих місць у Німеччині

Жорсткий Brexit вплине на 100 тис. робочих місць у Німеччині

Київ • УНН

 • 7492 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вихід Великої Британії з ЄС (Brexit) без угоди завдасть величезної шкоди Німеччині. Вчені підрахували, що на карту поставлено до 100 тисяч робочих місць. Про це пише німецька газета Die Welt, передає УНН.

"Через два з половиною роки після референдуму ясно одне: Brexit має мало позитивних наслідків, несучи в собі багато ризиків, для одних більше, для інших - менше. Країні-експортеру Німеччини це точно не зійде з рук. Вчені вперше спробували визначити, наскільки велика небезпека для зайнятості в окремих регіонах Німеччини", - йдеться у статті.

Економісти Ханс-Ульріх Браутш і Олівер Хольтемьоллер з Інституту економічних досліджень ім. Лейбніца (IWH) та Галле-Віттенберзького університету ім. Мартіна Лютера проаналізували ефект можливого "жорсткого Brexit", тобто більш-менш неконтрольованого виходу Британії з ЄС без збереження участі у Митному союзі.

Результати моделювання не залишають сумнівів в тому, що вихід без угоди, як зазначається, спровокує падіння на ринку праці у Німеччині.

"Економісти відзначають, що понад 100 тисяч працівників безпосередньо або опосередковано відчують спад у торгівлі, що випливає з жорсткого Brexit. Як і інші дослідники, вони припускають, що британський імпорт з Європейського Союзу впаде на 25 відсотків після виходу без угоди", - пише видання.

Зокрема, у німецькій автомобільній промисловості, включаючи торгівлю автотранспортними засобами, є близько 15 тисяч робочих місць, які прямо чи опосередковано пов'язані з експортом до Британії, додає видання.

Нагадаємо, фірми з Великої Британії через Brexit переїжджають до Нідерландів.

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