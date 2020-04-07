Ни одного случая коронавируса: Зеленский отправил в Николаев проверку с Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями ОГА на котором решили направить в Николаевскую область проверку с Минздрава, чтобы проверить правильность тестов на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить на Николаевскую проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, однако в настоящее время является 11 пациентов с подозрением.