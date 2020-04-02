На Миколаївщині 11 підозр на коронавірус, захворілих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19, проте наразі є 11 пацієнтів з підозрою. Про це заявив під час наради головний санітарний лікар області Володимир Клочко, зазначає УНН.
“Я хочу сказати, що ніхто нічого не приховує... Миколаївська область залишилася остання без зареєстрованих випадків захворювання (на коронавірус, — ред.). На сьогоднішній день у інфекційній лікарні перебуває 11 людей с підозрою на коронавірус. У нас з початку березня підозрюваних на коронавірус пройшло всього 56 людини із них двоє відмовилися від лабораторного обстеження”, — заявив він.
Нагадаємо, на ранок 2 квітня в Україні 804 випадки COVID-19.