В Николаевской области 11 подозрений на коронавирус, заболевших нету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, однако в настоящее время есть 11 пациентов с подозрением. Об этом заявил во время совещания главный санитарный врач области Владимир Клочко, отмечает УНН.
“Я хочу сказать, что никто ничего не скрывает... Николаевская область осталась последней без зарегистрированных случаев заболевания (на коронавирус, — ред.). На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 11 человек с подозрением на коронавирус. У нас с начала марта подозреваемых на коронавирус прошло всего 56 человека из них двое отказались от лабораторного обследования”, — заявил он.
Напомним, утром 2 апреля в Украине 804 случая COVID-19.