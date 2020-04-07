Зеленський провів нараду з головами ОДА: що вирішили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з голова ОДА на якій заслухав звіти щодо ситуації з коронавірусом в регіонах. Вирішили, що до Миколаївської області відправлять перевірку з МОЗ аби переконатися у правильності тестів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з очільниками обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо протидії поширенню коронавірусу. Насамперед Главу держави цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження, а також на Миколаївщині — єдиному регіоні, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, голови Чернівецької та Тернопільської ОДА повідомили, що мешканці регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних — з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.
У Києві, де нині зафіксовано 279 випадків зараження, діє 28 мобільних груп, які тестують людей на наявність недуги. Їхня робота полегшує процес забору аналізів для виявлення COVID-19.
“Очільник Миколаївської ОДА повідомив, що нині в обласній інфекційній лікарні перебуває дев’ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили скерувати на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися у правильності проведення тестів”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, Президент зазначив, що нині не час для обговорення повноцінного відновлення роботи громадського транспорту, оскільки через Великодні свята квітень — дуже небезпечний місяць з точки зору зараження.
Нагадаємо, Президент Зеленський наголосив, що держава планує забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах на Пасху.