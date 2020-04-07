Зеленський провів нараду з головами ОДА: що вирішили

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з голова ОДА на якій заслухав звіти щодо ситуації з коронавірусом в регіонах. Вирішили, що до Миколаївської області відправлять перевірку з МОЗ аби переконатися у правильності тестів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.