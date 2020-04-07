Зеленский провел совещание с председателями ОГА: что решили

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с председателем ОГА на котором заслушал отчеты о ситуации с коронавирусом в регионах. Решили, что в Николаевскую область отправят проверку с Минздрава, чтобы убедиться в правильности тестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.