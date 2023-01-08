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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Ни одного слова осуждения российской стороны": Омбудсмен критически высказался о роспуске миссии ООН по Еленовке

Киев • УНН

 • 1503930 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал заявление о роспуске миссии ООН по установлению фактов относительно гибели военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, указав, что это еще раз показывает посредническо-нейтральную позицию ООН - ни с одним словом осуждения российской стороны, пишет УНН.

"Ни одного слова осуждения российской стороны": Омбудсмен критически высказался о роспуске миссии ООН по Еленовке

Цитата

"Относительно заявления Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о роспуске миссии. Отмечу, что я с самого начала выступил скептиком миссии. (...) А теперь миссию распустили. Без всяких объяснений, без анализа действий рф. - указал Лубинец. - Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, приезжайте. Но в очередной раз, на мой взгляд, мы увидели посредническо-нейтральную позицию ООН. Ни одного слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию".

"Поэтому, к сожалению, принято такое решение. Если уж создали, то хоть какую-то работу сделайте. А если вы не получили гарантий безопасности, прямо публично скажите: россия нас не допустила", - подчеркнул Омбудсмен в Telegram.

Детали

Лубинец также указал, что украинская сторона месяцами отправляла запросы в ООН по расследованию. И он как Омбудсмен инициировал встречу с членами миссии и готов был поехать на место трагедии, "чтобы началась хоть какая-то работа".

Дополнение

Генсек ООН 5 января принял решение расформировать миссию по установлению фактов теракта в Еленовке, аргументировав отсутствием условий для направления миссии на место происшествия.

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживались украинские военнопленные.

По сообщениям, 29 июля в колонии в Еленовке погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения.

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