"Ни одного слова осуждения российской стороны": Омбудсмен критически высказался о роспуске миссии ООН по Еленовке

Цитата

"Относительно заявления Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о роспуске миссии. Отмечу, что я с самого начала выступил скептиком миссии. (...) А теперь миссию распустили. Без всяких объяснений, без анализа действий рф. - указал Лубинец. - Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, приезжайте. Но в очередной раз, на мой взгляд, мы увидели посредническо-нейтральную позицию ООН. Ни одного слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию".

"Поэтому, к сожалению, принято такое решение. Если уж создали, то хоть какую-то работу сделайте. А если вы не получили гарантий безопасности, прямо публично скажите: россия нас не допустила", - подчеркнул Омбудсмен в Telegram.

Детали

Лубинец также указал, что украинская сторона месяцами отправляла запросы в ООН по расследованию. И он как Омбудсмен инициировал встречу с членами миссии и готов был поехать на место трагедии, "чтобы началась хоть какая-то работа".

Дополнение

Генсек ООН 5 января принял решение расформировать миссию по установлению фактов теракта в Еленовке, аргументировав отсутствием условий для направления миссии на место происшествия.

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживались украинские военнопленные.

По сообщениям, 29 июля в колонии в Еленовке погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения.