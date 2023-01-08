"Жодного слова засудження російської сторони": Омбудсмен критично висловився про розпуск місії ООН щодо Оленівки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив заяву про розпуск місії ООН зі встановлення фактів щодо загибелі військовополонених у колонії в окупованій Оленівці Донецької області, вказавши, що це ще раз показує посередницько-нейтральну позицію ООН - з жодним словом засудження російської сторони, пише УНН.
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"Щодо заяви Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша про розпуск місії. Зазначу, що я з самого початку виступив скептиком місії. (...) А тепер місію розпустили. Без жодних пояснень, без аналізу дій рф. - вказав Лубінець. - Україна публічно казала, що ми готові сприяти, створити всі умови, приїжджайте. Але вкотре, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію".
"Тому, на жаль, прийняте таке рішення. Якщо вже створили, то хоч якусь роботу зробіть. А якщо ви не отримали гарантій безпеки, прямо публічно скажіть: росія нас не допустила", - наголосив Омбудсмен у Telegram.
Деталі
Лубінець також вказав, що українська сторона місяцями відправляла запити до ООН щодо розслідування. І він як Омбудсмен ініціював зустріч з членами місії й готовий був поїхати на місце транедії, "аби розпочалася хоч якась робота".
Доповнення
Генсек ООН 5 січня ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, аргументувавши відсутністю умов для направлення місії на місце події.
Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.
За повідомленнями, 29 липня в колонії в Оленівці загинуло 50 українських військовополонених і понад 70 отримали поранення.