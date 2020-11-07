Ни одного слабого места на границе не должно быть - Зеленский

По словам Зеленского, нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

“Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, что продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными”, — подчеркнул Президент.

Добавим, что это Президент заявил во время рабочей поездки в Луганскую область, где посетил отделение инспекторов пограничной службы “Рассыпное”.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что Украина получит от Всемирного банка (ВБ) финансирование в размере 100 млн долларов на восстановление экономики подконтрольных территорий Донбасса.