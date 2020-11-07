Ни одного слабого места на границе не должно быть - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государственная граница — это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным, на нем не должно быть “ни одного слабого места”, пишет УНН со ссылкой на сайт Офиса президента.
По словам Зеленского, нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.
“Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, что продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными”, — подчеркнул Президент.
Добавим, что это Президент заявил во время рабочей поездки в Луганскую область, где посетил отделение инспекторов пограничной службы “Рассыпное”.
Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что Украина получит от Всемирного банка (ВБ) финансирование в размере 100 млн долларов на восстановление экономики подконтрольных территорий Донбасса.