Жодного слабкого місця на кордоні не має бути - Зеленський

За словами Зеленського, потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

“Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними”, — наголосив Президент.

Додамо, що це Президент заявив під час робочої поїздки до Луганської області, де відвідав відділення інспекторів прикордонної служби “Розсипне”.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив, що Україна отримає від Світового банку (СБ) фінансування в розмірі 100 млн доларів на відновлення економіки підконтрольних територій Донбасу.