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Світовий банк надасть Україні 100 млн доларів для підконтрольної частини Донбасу

Світовий банк надасть Україні 100 млн доларів для підконтрольної частини Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна отримає від Світового банку (СБ) фінансування в розмірі 100 млн доларів на відновлення економіки підконтрольних територій Донбасу. Про це повідомив в суботу на своїй сторінці в Twitter Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

“Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій на сході”, — написав Зеленський. Він подякував президенту СБ Девіда Мелпаса і регіонального директора по Білорусі, Молдові та Україні Арупа Банерджі і висловив думку, що виділений банком кредит є “підтримкою територіальної цілісності України”.

Інших деталей Глава держави не навів.

Нагадаємо, Світовий банк в червні цього року задовольнив прохання уряду України і прийняв рішення надати 350 млн доларів для фінансової підтримки економічного відновлення країни. Засоби, як уточнюється, були виділені на підтримку реформ щодо зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель і врегулювання проблемних кредитів в державних банках; підтримку демонополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектору; посилення системи соціального захисту для підтримки літніх людей, які особливо вразливі для коронавірусної інфекції.

получит от @WorldBank $ 100 млн на Відновлення економіки та підприємництва підконтрольніх територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку теріторіальної цілісності. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почуваліся в безпеці, а регіони ставали заможними.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

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