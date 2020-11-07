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Всемирный банк предоставит Украине 100 млн долларов для подконтрольной части Донбасса

Всемирный банк предоставит Украине 100 млн долларов для подконтрольной части Донбасса

Киев  •  УНН

 • 17553 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина получит от Всемирного банка (ВБ) финансирование в размере 100 млн долларов на восстановление экономики подконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

“Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке”, — написал Зеленский. Он поблагодарил президента ВБ Дэвида Мэлпаса и регионального директора по Беларуси, Молдове и Украине Арупа Банерджи и выразил мнение, что выделенный банком кредит является “поддержкой территориальной целостности Украины”.

Других деталей Глава государства не привел.

Напомним, Всемирный банк в июне этого года удовлетворил просьбу правительства Украины и принял решение предоставить 350 млн долларов для финансовой поддержки экономического восстановления страны. Средства, как уточняется, были выделены на поддержку реформ по укреплению земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках; поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора; усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы для коронавирусной инфекции.

 отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності . Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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