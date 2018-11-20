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Ни один украинец не пострадал в результате лесных пожаров в Калифорнии

Ни один украинец не пострадал в результате лесных пожаров в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Состоянию на 19 ноября информация о пострадавших гражданах Украины в результате лесных пожаров в Калифорнии отсутствует. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Посольстве Украины в США.

"Сообщаем, что Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско (ГКУ в Сан-Франциско) и Посольство Украины в США осуществляют постоянный мониторинг чрезвычайной ситуации, которая сложилась на Западе США в штате Калифорния во время мощных лесных пожаров", - сообщили в посольстве.

Как отметили дипломаты, по состоянию на 19 ноября 2018 в результате стихийного бедствия в Калифорнии погибли 80 человек, около 1 тыс. человек пропали без вести, более 50 тыс. эвакуированы.

Также в посольстве сообщили, что площадь лесных пожаров превысила 80 тыс. га, разрушено более 11 тыс. объектов недвижимости, повреждена инфраструктура и заблокированы автомобильные магистрали.

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"Сейчас информация о пострадавших гражданах Украины отсутствует. Граждане Украины за помощью в консульские учреждения Украины не обращались", - подчеркнули в посольстве.

Учитывая сложную ситуацию, отметили собеседники, в округах Бьютт, Вентура, Лос-Анджелес введено чрезвычайное положение.

"Учитывая указанное, ГКУ в Сан-Франциско рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в соответствующие округа до завершения тушения пожаров и преодоления их последствий, а также отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации и руководствоваться их инструкциями", - подчеркнули в дипучреждении.

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Как сообщал УНН, число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 80 человек.

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