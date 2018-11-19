Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 80

Як зазначає телеканал, місцева влада підтвердили цю інформацію.

Згідно з останніми даними, площа пожежі “Кемп” на півночі Каліфорнії, яка вже визнана найбільш руйнівною в історії штату, становить понад 500 кв. км, вона локалізована на 60% у порівнянні з 50% в суботу. Знищено більше 12 тисч будівель, включаючи понад 9,8 тисяч житлових будинків. У зв’язку з пожежами у ряді округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.