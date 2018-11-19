Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 80
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Количество погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Как отмечает телеканал, местные власти подтвердили эту информацию.
Согласно последним данным, площадь пожара “Кемп” на севере Калифорнии, который уже признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 500 кв. км, она локализована на 60% по сравнению с 50% в субботу. Уничтожено более 12 тысч зданий, включая более 9,8 тысяч жилых домов. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.