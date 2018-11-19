Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 80

Как отмечает телеканал, местные власти подтвердили эту информацию.

Согласно последним данным, площадь пожара “Кемп” на севере Калифорнии, который уже признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 500 кв. км, она локализована на 60% по сравнению с 50% в субботу. Уничтожено более 12 тысч зданий, включая более 9,8 тысяч жилых домов. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.