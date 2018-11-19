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На півночі Каліфорнії почалися посилені пошуки жертв пожеж і зниклих безвісти

На півночі Каліфорнії почалися посилені пошуки жертв пожеж і зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Влада округу Бьютт активізували в неділю пошук жертв і зниклих без вести людей у результаті найбільшої пожежі на півночі штату Каліфорнія. Про це повідомив інформаційному агентству Associated Press шериф Б’ют Корі Хонеа, попередивши, що на штат насувається фронт дощів, інформує УНН.

“Я дуже хочу, щоб ми змогли впоратися з усім цим до того, як почнуться дощі, але не знаю, наскільки це буде можливо”, — зазначив він. За словами Хоне, опади, з одного боку, полегшать гасіння вогню, а, з іншого, перетворять зону загоряння в непролазне болото. При таких обставинах не виключено, що рятувальники ніколи не зможуть встановити точну кількість загиблих, визнав шериф.

Він назвав завдання пошуку зниклих безвісти жителів “тягарем, який стає все важчим”. “Тисячам людей довелося терміново переміщатися. Ми просимо людей ознайомитися зі списком всіх зниклих і зв’язатися з поліцією, щоб повідомити, що хтось врятувався і знаходиться в безпеці”, — сказав Хонеа. Він визнав, що наявних у нього резервів недостатньо, щоб покласти край хаосу, що панує в окрузі.

Національна метеорологічна служба США прогнозує, що грозовий фронт досягне півночі Каліфорнії 20-21 листопада. Швидкість вітру сягатиме 17,9 м/с.

Як раніше інформував УНН, кількість жертв природного пожежі “Кемп” на півночі Каліфорнії досягає поки 79 осіб. Кількість зниклих безвісти наближається до 1,3 тис. осіб.

Згідно з останніми даними, площа пожежі “Кемп” на півночі Каліфорнії, яка вже визнана найбільш руйнівною в історії штату, становить понад 500 кв. км, вона локалізована на 60% у порівнянні з 50% в суботу. Знищено більше 12 тисч будівель, включаючи понад 9,8 тисяч житлових будинків. У зв’язку з пожежами у ряді округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.

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