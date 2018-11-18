Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 79

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кількість жертв природного пожежі в окрузі Б’ют на півночі Каліфорнії зросла з 74 до 76 осіб. Як повідомило агентство Reuters, про це заявив у суботу шериф округу Корі Хоне на прес-конференції.