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Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 79

Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 79

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кількість жертв природного пожежі в окрузі Б’ют на півночі Каліфорнії зросла з 74 до 76 осіб. Як повідомило агентство Reuters, про це заявив у суботу шериф округу Корі Хоне на прес-конференції. 

Таким чином, загальна кількість загиблих при пожежах у Каліфорнії, склала вже 79 осіб.

За словами Хоне, за минулу добу в окрузі Б’ют “були виявлені тіла ще п’яти осіб”.

При цьому число зниклих без вести зросла на 265, до 1276.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американська кіноакадемія змінила формат вручення нагород через пожежі в Каліфорнії

Як раніше інформував УНН, згідно з останніми даними, площа пожежі “Кемп” на півночі Каліфорнії, який вже визнаний найбільш руйнівним в історії штату, становить понад 598 кв. км, він локалізований на 50%. Знищено більше 12 тис. будівель, включаючи понад 9,8 тис. житлових будинків. Як раніше повідомляла місцева влада, ще три людини загинули у результаті іншої пожежі на півдні штату.

У зв’язку з пожежами в ряді округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.

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