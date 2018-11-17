Число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 74, понад тисячу зниклих безвісти

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Число жертв природної пожежі в окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло з 63 до 71 людини. Про це повідомив в п’ятницю шериф Бьютт Корі Хонеа на прес-конференції. Таким чином, загальне число загиблих при пожежах в Каліфорнії склало вже 74 особи, повідомляє УНН з посиланням на NBC News та видання The Los Angeles Times.