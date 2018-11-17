Число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 74, понад тисячу зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Число жертв природної пожежі в окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло з 63 до 71 людини. Про це повідомив в п’ятницю шериф Бьютт Корі Хонеа на прес-конференції. Таким чином, загальне число загиблих при пожежах в Каліфорнії склало вже 74 особи, повідомляє УНН з посиланням на NBC News та видання The Los Angeles Times.
За словами Хонеа, за минулу добу в окрузі Бьютт “були виявлені тіла ще восьми осіб”. Таким чином, число загиблих на півночі штату “становить на цей момент 71”, зазначив він. Трансляцію прес-конференції вів місцевий філіал телеканалу ABC.
При цьому число зниклих безвісти зросло з приблизно 630 до більш ніж 1 тисячі. Влада пояснювала, однак, що ці відомості не дуже точні, так як можуть дублювати людей з однаковими іменами та прізвищами, як пояснювало у своєму матеріалі видання The Los Angeles Times.
Шериф округу Бьютт розповів, що, згідно з останнім офіційним списком і точному числу, 1011 осіб вважаються зниклими без вісті. Агентство Reuters відзначає, що більше 47 тисяч людей залишаються в евакуації. У штаті постраждали 12 тисяч будинків і 57 тисяч га землі.