Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 74, более тысячи пропавших без вести

По словам Хонеа, за прошедшие сутки в округе Бьютт “были обнаружены тела еще восьми человек”. Таким образом, число погибших на севере штата “составляет на данный момент 71”, отметил он. Трансляцию пресс-конференции вел местный филиал телеканала ABC.

При этом число пропавших без вести возросло с примерно 630 до более чем 1 тысячи. Власть объясняла, однако, что эти сведения не очень точны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями, как объясняло в своем материале издание The Los Angeles Times.

Шериф округа Бьютт рассказал, что, согласно последним официальным списком и точному числу, 1011 человек считаются пропавшими без вести. Агентство Reuters отмечает, что больше 47 тысяч человек остаются в эвакуации. В штате пострадали 12 тысяч домов и 57 тысяч га земли.