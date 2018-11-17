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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 74, более тысячи пропавших без вести

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 74, более тысячи пропавших без вести

Киев  •  УНН

 • 11429 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Число жертв природной пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 63 до 71 человека. Об этом сообщил в пятницу шериф Бьютт Кори Хонеа на пресс-конференции. Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии составило уже 74 человека, сообщает УНН со ссылкой на NBC News и издание The Los Angeles Times.

По словам Хонеа, за прошедшие сутки в округе Бьютт “были обнаружены тела еще восьми человек”. Таким образом, число погибших на севере штата “составляет на данный момент 71”, отметил он. Трансляцию пресс-конференции вел местный филиал телеканала ABC.

При этом число пропавших без вести возросло с примерно 630 до более чем 1 тысячи. Власть объясняла, однако, что эти сведения не очень точны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями, как объясняло в своем материале издание The Los Angeles Times.

Шериф округа Бьютт рассказал, что, согласно последним официальным списком и точному числу, 1011 человек считаются пропавшими без вести. Агентство Reuters отмечает, что больше 47 тысяч человек остаются в эвакуации. В штате пострадали 12 тысяч домов и 57 тысяч га земли.

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