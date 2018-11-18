Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 79
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросла с 74 до 76 человек. Как сообщило агентство Reuters, об этом заявил в субботу шериф округа Кори Хоне на пресс-конференции.
Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии, составила уже 79 человек.
По словам Хоне, за прошедшие сутки в округе Бьютт “были обнаружены тела ещё пяти человек”.
При этом число пропавших без вести возросло на 265, до 1276.
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Как ранее информировал УНН, согласно последним данным, площадь пожара “Кемп” на севере Калифорнии, который уже признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 598 кв. км, он локализован на 50%. Уничтожено более 12 тыс. зданий, включая более 9,8 тыс. жилых домов. Как ранее сообщала местная власть, еще три человека погибли в результате другой пожары на юге штата.
В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.