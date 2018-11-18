Американська кіноакадемія змінила формат вручення нагород через пожежі в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Американська академія кіномистецтв вирішила скоригувати формат церемонії вручення своїх особливих почесних нагород, яка відбудеться в неділю. Причиною стали масштабні пожежі у Каліфорнії, що призвели до численних жертв, повідомляє УНН із посиланням на журнал Hollywood Reporter.
“У світлі трагічних пожеж, палаючих по всій Каліфорнії, ми вирішили звузити формат проведення ходи червоною килимовою доріжкою на церемонії вручення губернаторських нагород у цьому році. Захід обмежиться лише фотографуванням лауреатів”, — цитує журнал циркуляр академії, адресований знімальним бригадам телеканалів, акредитованих на заході. “Звана вечеря і церемонія відбудуться, щоб віддати належне досягненням діячів мистецтв і кіно. Ми просимо вибачення за незручності, які доставимо при плануванні трансляції”, — додали кіноакадеміки.
Американська кіноакадемія у неділю вручить почесні нагороди імені продюсера і сценариста Ірвінга Тальберга (1899-1936), а також актора і режисера Джина Хершолта (1886-1956). Ними відзначені публіцист Марвін Леві, джазовий композитор Лало Шифрін, актриса Сіселі Тайсон, продюсери Кетлін Кеннеді і Френк Маршалл. Перед врученням проходить хід по червоній килимовій доріжці перед входом в центр Hollywood & Highland в Лос-Анджелесі, де лауреати позують перед камерами і дають інтерв’ю. Цього разу інтерв’ю скасовані.
Церемонія посвячення “Оскара” відбудеться 24 лютого 2019 року в Dolby Theater у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Українська стрічка “Донбас” увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за “Оскар” в категорії “найкращий фільм іноземною мовою”.
Як раніше інформував УНН, у п’ятницю кількість жертв найбільшої та руйнівної природної пожежі в американському окрузі Б’ют на півночі Каліфорнії зросла з 63 до 74 осіб. Таким чином, загальна кількість загиблих при пожежах, що палають у даний момент у штаті, склала вже 74 людини. Кількість зниклих безвісти зросла з приблизно 630 чоловік до більш ніж 1 тисяч осіб.