Американська кіноакадемія змінила формат вручення нагород через пожежі в Каліфорнії

“У світлі трагічних пожеж, палаючих по всій Каліфорнії, ми вирішили звузити формат проведення ходи червоною килимовою доріжкою на церемонії вручення губернаторських нагород у цьому році. Захід обмежиться лише фотографуванням лауреатів”, — цитує журнал циркуляр академії, адресований знімальним бригадам телеканалів, акредитованих на заході. “Звана вечеря і церемонія відбудуться, щоб віддати належне досягненням діячів мистецтв і кіно. Ми просимо вибачення за незручності, які доставимо при плануванні трансляції”, — додали кіноакадеміки.

Американська кіноакадемія у неділю вручить почесні нагороди імені продюсера і сценариста Ірвінга Тальберга (1899-1936), а також актора і режисера Джина Хершолта (1886-1956). Ними відзначені публіцист Марвін Леві, джазовий композитор Лало Шифрін, актриса Сіселі Тайсон, продюсери Кетлін Кеннеді і Френк Маршалл. Перед врученням проходить хід по червоній килимовій доріжці перед входом в центр Hollywood & Highland в Лос-Анджелесі, де лауреати позують перед камерами і дають інтерв’ю. Цього разу інтерв’ю скасовані.

Церемонія посвячення “Оскара” відбудеться 24 лютого 2019 року в Dolby Theater у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Українська стрічка “Донбас” увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за “Оскар” в категорії “найкращий фільм іноземною мовою”.

Як раніше інформував УНН, у п’ятницю кількість жертв найбільшої та руйнівної природної пожежі в американському окрузі Б’ют на півночі Каліфорнії зросла з 63 до 74 осіб. Таким чином, загальна кількість загиблих при пожежах, що палають у даний момент у штаті, склала вже 74 людини. Кількість зниклих безвісти зросла з приблизно 630 чоловік до більш ніж 1 тисяч осіб.