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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104851 просмотра

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8 марта, 10:25 • 110507 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142601 просмотра

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7 марта, 15:45 • 135568 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141626 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Американская киноакадемия изменила формат вручения наград из-за пожаров в Калифорнии

Американская киноакадемия изменила формат вручения наград из-за пожаров в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 9601 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Американская академия киноискусств решила скорректировать формат церемонии вручения своих особых почетных наград, которая состоится в воскресенье. Причиной стали масштабные пожары в Калифорнии, привели к многочисленным жертвам, сообщает УНН со ссылкой на журнал Hollywood Reporter.

“В свете трагических пожаров, полыхающих по всей Калифорнии, мы решили сузить формат проведения шествия по красной ковровой дорожке на церемонии вручения губернаторских наград в этом году. Мероприятие ограничится лишь фотографированием лауреатов”, — цитирует журнал попавший в его распоряжение циркуляр академии, адресованный съемочным бригадам телеканалов, аккредитованных на мероприятии. "Званый ужин и церемония состоятся, чтобы воздать должное достижениям деятелей искусств и кино. Мы просим прощения за неудобства, которые доставим при планировании трансляции", - добавили киноакадемики.

Американская киноакадемия в воскресенье вручит почетные награды имени продюсера и сценариста Ирвинга Тальберга (1899-1936), а также актера и режиссера Джина Хершолта (1886-1956). Их удостоены публицист Марвин Леви, джазовый композитор Лало Шифрин, актриса Сисели Тайсон, продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл. Перед вручением проходит шествие по красной ковровой дорожке перед входом в центр Hollywood & Highland в Лос-Анджелесе, где лауреаты позируют перед камерами и дают интервью. В этот раз интервью отменены.

Церемония посвящения “Оскаров” состоится 24 февраля 2019 в Dolby Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Украинская лента “Донбасс” вошла в список стран, прошедших квалификацию на участие в соревнованиях за “Оскар” в категории “лучший фильм на иностранном языке”.

Как ранее информировал УНН, в пятницу количество жертв крупнейшей и разрушительной природной пожара в американском округе Бьют на севере Калифорнии возросла с 63 до 74 человек. Таким образом, общее число погибших при пожарах, горят в данный момент в штате, составила уже 74 человека. Количество пропавших без вести возросло с примерно 630 человек до более чем 1 тысяч человек.

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