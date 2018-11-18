Американская киноакадемия изменила формат вручения наград из-за пожаров в Калифорнии

“В свете трагических пожаров, полыхающих по всей Калифорнии, мы решили сузить формат проведения шествия по красной ковровой дорожке на церемонии вручения губернаторских наград в этом году. Мероприятие ограничится лишь фотографированием лауреатов”, — цитирует журнал попавший в его распоряжение циркуляр академии, адресованный съемочным бригадам телеканалов, аккредитованных на мероприятии. "Званый ужин и церемония состоятся, чтобы воздать должное достижениям деятелей искусств и кино. Мы просим прощения за неудобства, которые доставим при планировании трансляции", - добавили киноакадемики.

Американская киноакадемия в воскресенье вручит почетные награды имени продюсера и сценариста Ирвинга Тальберга (1899-1936), а также актера и режиссера Джина Хершолта (1886-1956). Их удостоены публицист Марвин Леви, джазовый композитор Лало Шифрин, актриса Сисели Тайсон, продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл. Перед вручением проходит шествие по красной ковровой дорожке перед входом в центр Hollywood & Highland в Лос-Анджелесе, где лауреаты позируют перед камерами и дают интервью. В этот раз интервью отменены.

Церемония посвящения “Оскаров” состоится 24 февраля 2019 в Dolby Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Украинская лента “Донбасс” вошла в список стран, прошедших квалификацию на участие в соревнованиях за “Оскар” в категории “лучший фильм на иностранном языке”.

Как ранее информировал УНН, в пятницу количество жертв крупнейшей и разрушительной природной пожара в американском округе Бьют на севере Калифорнии возросла с 63 до 74 человек. Таким образом, общее число погибших при пожарах, горят в данный момент в штате, составила уже 74 человека. Количество пропавших без вести возросло с примерно 630 человек до более чем 1 тысяч человек.