На севере Калифорнии начались усиленные поиски жертв пожаров и пропавших без вести

“Я очень хочу, чтобы мы смогли справиться со всем этим до того, как начнутся дожди, но не знаю, насколько это будет возможно”, — отметил он. По словам Хоне, осадки, с одной стороны, облегчат тушения огня, а, с другой, превратят зону возгорания в непролазное болото. При таких обстоятельствах не исключено, что спасатели никогда не смогут установить точное количество погибших, признал шериф.

Он назвал задачу поиска пропавших жителей “бременем, которое становится все тяжелее”. “Тысячам людей пришлось срочно перемещаться. Мы просим людей ознакомиться со списком всех пропавших и связаться с полицией, чтобы сообщить, что кто-то спасся и находится в безопасности”, — сказал Хонеа. Он признал, что имеющихся у него резервов недостаточно, чтобы положить конец царящему в округе хаосу.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что грозовой фронт достигнет севера Калифорнии 20-21 ноября. Скорость ветра будет достигать 17,9 м/с.

Как ранее информировал УНН, количество жертв природного пожара “Кемп” на севере Калифорнии достигает пока 79 человек. Количество пропавших без вести приближается к 1,3 тысяч человек.

Согласно последним данным, площадь пожара “Кэмп” на севере Калифорнии, который уже признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 500 кв. км, он локализован на 60% по сравнению с 50% в субботу. Уничтожено более 12 тысч зданий, включая более 9,8 тысяч жилых домов. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.