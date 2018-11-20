Жоден українець не постраждав внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії

"Повідомляємо, що Генеральне Консульство України у Сан-Франциско (ГКУ у Сан-Франциско) та Посольство України у США здійснюють постійний моніторинг надзвичайної ситуації, яка склалась на Заході США у штаті Каліфорнія під час потужних лісових пожеж", - повідомили в посольстві.



Як зазначили дипломати, станом на 19 листопада 2018 року внаслідок стихійного лиха в Каліфорнії загинуло 80 осіб, близько 1 тис. осіб зникли безвісти, понад 50 тис. евакуйовані.



Також у посольстві повідомили, що площа лісових пожеж сягнула понад 80 тис. га, зруйновано понад 11 тис. об’єктів нерухомості, пошкоджена інфраструктура та заблоковані автомобільні магістралі.



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"Наразі інформація про постраждалих громадян України відсутня. Громадяни України за допомогою до консульських установ України не звертались", - підкреслили у посольстві.



З огляду на складну ситуацію, зазначили співрозмовники, в округах Бьютт, Вентура, Лос-Анджелес запроваджений надзвичайний стан.



"Враховуючи зазначене, ГКУ у Сан-Франциско рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до відповідних округів до завершення гасіння пожеж та подолання їхніх наслідків, а також відслідковувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації та керуватися їхніми інструкціями", - підкреслили у дипустанові.



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Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія збільшилася до 80 осіб.