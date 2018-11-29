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Живодера осудили в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Днепропетровской области за издевательства над собакой до 2 лет с испытательным сроком в 1 год осужден житель города Вольногорск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

"Приговором Вольногорского городского суда Днепропетровской области 25-летнего гражданина признали виновным в жестоком обращении с животными (ч.1 ст.299 УК Украины) ... Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы. На основании ст.75 и ч.1 ст.76 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком - 1 год", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый, возвращаясь домой в городе Вольногорске, увидел в подъезде бездомную собаку и, проявляя жестокость, ударил ее ногой, в результате чего животное выпало из окна лестничной площадки, расположенной между третьим и четвертым этажами дома.

В результате полученных повреждений собака умерла.

"Свою вину мужчина признал полностью", - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНН, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора. Уголовное производство в отношении него рассматривает Шевченковский районный суд Киева.

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