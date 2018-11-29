Живодера засудили на Дніпропетровщині

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Дніпропетровській області за знущання над собакою до 2 років з іспитовим терміном в 1 рік засуджено жителя міста Вільногірськ. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

“Вироком Вільногірського міського суду Дніпропетровської області 25-річного громадянина визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами (ч.1 ст.299 КК України)... Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі. На підставі ст.75 та ч.1 ст.76 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком — 1 рік”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, встановлено, що у вересні 2018 року обвинувачений, повертаючись додому у місті Вільногірську, побачив у під’їзді безпритульну собаку та, проявляючи жорстокість, вдарив її ногою, в результаті чого тварина випала з вікна міжсходової площадки, розташованої між третім та четвертим поверхами будинку.

У результаті отриманих ушкоджень собака померла.

“Свою вину чоловік визнав повністю”, — підкреслили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора. Кримінальне провадження щодо нього розглядає Шевченківський районний суд Києва.

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