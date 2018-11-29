Живодера засудили на Дніпропетровщині

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Дніпропетровській області за знущання над собакою до 2 років з іспитовим терміном в 1 рік засуджено жителя міста Вільногірськ. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.