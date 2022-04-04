Житомирщину освободили от российских оккупантов - глава ОВА

Детали

Бунечко отметил, что уже 40 дней, как продолжается борьба украинского народа за свою Независимость. С 24 февраля жизнь украинцев разделилась на "до" и "после". За это время большое количество людей пережило потерю близких, уничтожение жилищ, разлуку с родными, переезд в неизвестность. Война унесла мирную жизнь и создала в сердце глубокую пустоту.

Цитата

"Однако каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. На Житомирщине враг был отброшен и на сегодня российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных общин, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минируя мирные дома. Но война еще не завершилась. Мы победим! Слава Украине!" - сказал председатель ОВА.

Напомним

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от российских оккупантов всей Киевской области.