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Житомирщину освободили от российских оккупантов - глава ОВА

Киев • УНН

 • 182791 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Житомирщине враг был отброшен, а часть рашистов сами ушли. По состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск в области нет. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.

Житомирщину освободили от российских оккупантов - глава ОВА

Детали

Бунечко отметил, что уже 40 дней, как продолжается борьба украинского народа за свою Независимость. С 24 февраля жизнь украинцев разделилась на "до" и "после". За это время большое количество людей пережило потерю близких, уничтожение жилищ, разлуку с родными, переезд в неизвестность. Война унесла мирную жизнь и создала в сердце глубокую пустоту.

Цитата

"Однако каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. На Житомирщине враг был отброшен и на сегодня российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных общин, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минируя мирные дома. Но война еще не завершилась. Мы победим! Слава Украине!" - сказал председатель ОВА.

Напомним

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от российских оккупантов всей Киевской области.

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