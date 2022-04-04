Житомирщину звільнили від російських окупантів - голова ОВА

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Бунечко зазначив, що вже 40 днів, як триває боротьба українського народу за свою Незалежність. З 24 лютого життя українців розділилося на "до" та "після". За цей час велика кількість людей пережила втрату близьких, знищення осель, розлуку з рідними, переїзд у невідомість. Війна забрала мирне життя і створила в серці глибоку порожнечу.

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"Проте кожен новий день та ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й "власний" слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилась. Ми переможемо! Слава Україні!" - сказав голова ОВА.

Нагадаємо

2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення від російських окупантів всієї Київської області.