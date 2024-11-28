Житомир после атаки рф: что происходит с коммунальными услугами в городе

В Житомире после атаки рф ждут указаний облэнерго по подключению домов, где отсутствует энергоснабжение, водоканал запустил оборудование для восстановления водоснабжения в городе, общественный транспорт частично работает, сообщили в Житомирском горсовете в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Житомирском горсовете, ситуация такая:

Водоснабжение. Житомирводоканал уже запустил 1 и 2 подъемы. Для подачи воды в дома необходимо еще немного времени, чтобы система заработала на полную. Ориентировочно в течение часа должна быть вода.

Электроснабжение. Больницы города - со светом. Относительно подключения домов, где отсутствует энергоснабжение - ждут указаний Житомироблэнерго.

Теплоснабжение. Больницы и все объекты критической инфраструктуры обеспечены теплоснабжением. В случае дальнейшего отсутствия электроэнергии - будут включать генераторы.

Транспорт. На маршрутах пока только автобусы, электротранспорт не работает.

Пункты Несокрушимости. Пункты открываются через час после отбоя воздушной тревоги. И будут работать в случае дальнейшего отсутствия энергоснабжения в районах города.

Житомир без света из-за вражеской атаки