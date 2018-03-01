Жить в Киеве стало дороже: в январе инфляция составила 1,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Киеве инфляция в январе составила 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.
“Индекс потребительских цен Киева в январе 2018 года составил 101,3%”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на потребительском рынке столицы в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%.
Больше всего подорожали:
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- овощи — на 9,4%;
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- фрукты — на 8,3%;
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- рыба и продукты из рыбы — на 4,3%;
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- масло — на 2,7%;
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- мясо и мясопродукты — на 2,5%;
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- яйца — на 1,8%;
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- хлеб — на 1,3%.
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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,1%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 2,3%, что обусловлено уменьшением тарифа на горячую воду, отопление — на 4,2%.
Повышение цен на транспорт в целом на 2,9% связано с удорожанием стоимости топлива и масел на 5,1%.
В сфере отдыха и культуры цены выросли на 2,5% из-за подорожания туристических услуг на 11,9%.
Напомним, весной в Украине подорожают все без исключения продукты питания.