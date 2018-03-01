Жити у Києві стало дорожче: у січні інфляція склала 1,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Києві інфляція у січні сягнула 1,3%. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“Індекс споживчих цін Києва у січні 2018 року становив 101,3%”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на споживчому ринку столиці у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7%.
Найбільше подорожчали:
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- овочі — на 9,4%;
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- фрукти — на 8,3%;
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- риба та продукти з риби — на 4,3%;
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- масло — на 2,7%;
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- м’ясо та м’ясопродукти — на 2,5%;
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- яйця — на 1,8%;
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- хліб — на 1,3%.
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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 2,1%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 2,3%, що зумовлено зменшенням тарифу на гарячу воду, опалення — на 4,2%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% пов’язано з подорожчанням вартості палива та мастил на 5,1%.
У сфері відпочинку та культури ціни зросли на 2,5% через подорожчання туристичних послуг на 11,9%.
Нагадаємо, навесні в Україні подорожчають усі без винятку продукти харчування.