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Жителю Ровенской обл. грозит уголовная ответственность за субсидию

Жителю Ровенской обл. грозит уголовная ответственность за субсидию

Киев • УНН

 • 9280 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение против жителя Дубенского района, мошенническим способом завладел бюджетными средствами в качестве выплаченной жилищной субсидии. Сообщают в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, передает УНН.

“Подозреваемый не указал в справках, что его жена купила машину. Стоит транспортное средство 80 тыс.грн. А вот, субсидию его семья получила в размере 20 тыс.грн. Именно из-за махинаций с декларацией о доходах и расходах мужчине грозит уголовная ответственность ”, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Теперь судьбу обвиняемого решит суд. За совершение указанных преступлений, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, общественных работ, ареста, ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, 9 марта сообщал о трех переселенцев будут судить за махинации с госпомощью.

Украинские Национальные Новости

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