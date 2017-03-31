Жителю Ровенской обл. грозит уголовная ответственность за субсидию
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение против жителя Дубенского района, мошенническим способом завладел бюджетными средствами в качестве выплаченной жилищной субсидии. Сообщают в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, передает УНН.
“Подозреваемый не указал в справках, что его жена купила машину. Стоит транспортное средство 80 тыс.грн. А вот, субсидию его семья получила в размере 20 тыс.грн. Именно из-за махинаций с декларацией о доходах и расходах мужчине грозит уголовная ответственность ”, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Теперь судьбу обвиняемого решит суд. За совершение указанных преступлений, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, общественных работ, ареста, ограничения свободы на срок до 3 лет.
Напомним, 9 марта сообщал о трех переселенцев будут судить за махинации с госпомощью.