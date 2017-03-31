Жителю Рівненщини загрожує кримінальна відповідальність через субсидію
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт проти жителя Дубенського району Рівненщини, який шахрайським способом заволодів бюджетними коштами в якості виплаченої житлової субсидії. Повідомляють у прес-службі прокуратури Рівенської області, передає УНН.
“Підозрюваний не вказав у довідках, що його дружина купила автівку. Вартує транспортний засіб 80 тис.грн. А ось, субсидію його сім’я отримала у розмірі 20 тис.грн. Саме через махінації із декларацією про доходи і витрати чоловіку загрожує кримінальна відповідальність”, — повідомляє прес-служба прокуратури.
Тепер долю обвинуваченого вирішить суд. За вчинення вказаних злочинів, передбачена кримінальна відповідальність у виді штрафу, громадських робіт, арешту, обмеження волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, 9 березня УНН повідомляв, про трьох переселенців судитимуть за махінації з держдопомогою.