Жителям ОРДЛО активно навязывают так называемую идею "непобедимости русского мира" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает идеологическую обработку населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности там активно навязывается так называемая идея "непобедимости русского мира". Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала мая этого года, в рамках программы проведения торжеств по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны возросла интенсивность пропагандистских мероприятий, направленных на героизацию российско-оккупационных войск. При этом, путем распространения искаженной и недостоверной информации и манипуляций историческими фактами местному населению активно навязывается так называемая идея "непобедимости русского мира", - сообщил он.
Согласно информации, во время организованных российскими оккупационными администрациями массовых мероприятий как один из ключевых аргументов пропаганды, вместо традиционных обещаний о повышении уровня социальных стандартов на временно оккупированной территории, используется введенный РФ упрощенный порядок получения населением российского гражданства.
Как сообщал УНН, с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды обстрелял позиции украинских защитников.