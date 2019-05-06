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Жителям ОРДЛО активно нав’язують так звану ідею “непереможності руського міра” — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює ідеологічну обробку населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема там активно нав’язується так звана ідея “непереможності руського міра”. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“З початку травня цього року, в рамках програми проведення урочистостей з нагоди чергової річниці закінчення Другої світової війни зросла інтенсивність пропагандистських заходів, спрямованих на героїзацію російсько-окупаційних військ. При цьому, шляхом розповсюдження викривленої й неправдивої інформації та маніпуляцій історичними фактами місцевому населенню активно нав’язується так звана ідея “непереможності руського міра”, — повідомив він.

Згідно з інформацією, під час організованих російськими окупаційними адміністраціями масових заходів як один із ключових аргументів пропаганди, замість традиційних обіцянок про підвищення рівня соціальних стандартів на тимчасово окупованій території, використовується запроваджений РФ спрощений порядок отримання населенням російського громадянства.

Як повідомляв УНН, з початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі обстріляв позиції українських захисників.

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