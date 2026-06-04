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Жителя Винницы приговорили к 12 годам заключения за умышленно устроенное ДТП из-за ревности

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Мужчина намеренно спровоцировал ДТП с бывшей и тремя детьми из-за ревности. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы за покушение на убийство.

Жителя Винницы приговорили к 12 годам заключения за умышленно устроенное ДТП из-за ревности
Фото: Офис Генерального прокурора

Суд признал виновным жителя Винницкой области, который из-за конфликта с бывшей сожительницей намеренно спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый длительное время конфликтовал с бывшей сожительницей на почве ревности и неоднократно угрожал ей, в частности заявлял, что спровоцирует ДТП, когда она будет за рулем

- говорится в сообщении.

В мае 2024 года женщина ехала на автомобиле в школу. Вместе с ней в салоне находились ее 14-летняя дочь, двое знакомых подростков в возрасте 15 и 17 лет, а также 60-летний мужчина.

Согласно материалам дела, мужчина реализовал свои угрозы и на собственном автомобиле намеренно врезался в бок транспортного средства потерпевшей. От удара автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. После проведения комплекса экспертиз, подтвердивших покушение на убийство, мужчине в ноябре 2025 года сообщили о подозрении

- говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Во время досудебного расследования и судебного разбирательства он находился под стражей. Своей вины осужденный не признал.

Напомним

В Фастовском районе пьяный военный из-за ревности убил женщину и коллегу, еще одного ранил. Злоумышленник задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Пожизненное лишение свободы
Генеральный прокурор Украины